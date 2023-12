Wetterdienst warnt vor Glatteis in Teilen Deutschlands

1 Die Sonne geht über dem Ahorntal in der Fränkischen Schweiz auf. Foto: Kathrin Zeilmann/dpa

In weiten Teilen Deutschlands ist es auf den Straßen glatt. Der DWD rät, unnötige Aufenthalte im Freien zu vermeiden.









Offenbach - Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat am Freitagmorgen vor Glätte durch gefrierenden Regen in weiten Teilen Deutschlands gewarnt. Im Warnlagenbericht hieß es: "In der Mitte und nach Osten hin teils Schnee oder Eiskörner, teils Regen mit Glatteis."