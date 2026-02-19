Winterwetter: Iglu und Eisberge am Ostseestrand vor Zempin

Am Strand von Usedom hat der Winter eine weiße Eislandschaft geschaffen. Die Ostsee schiebt Eisschollen ans Land, wo sie sich auftürmen. Ein seltenes Naturschauspiel, das viele Besucher anlockt.
Zempin (dpa/lmv) - Eisiger Frost, Meeresströmung und Wind haben am Ostseestrand vor Zempin auf Usedom Eisbrocken zu meterhohen Bergen aufgetürmt. Das Winter-Spektakel lockte in den vergangenen Tagen zahlreiche Menschen an. Viele kletterten auf die Eisberge. Auch ein aus Eisstücken gebautes Iglu war zu bestaunen. Videos von dem Eishaus kursierten in verschiedenen Social-Media-Kanälen.