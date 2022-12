So verzaubern die Artisten ihr Publikum

Wintervarieté in Balingen

4 Marc, Alex und Lisa zeigen spektakuläre Großillusionen. Foto: Ziegler

Internationale Künstler begeistern bei der Dinner-Varieté-Show in der Balinger Stadthalle.















Das Wintervarieté in der Balinger Stadthalle wurde zum ersten Mal als Dinner-Varieté-Show umgesetzt. Den Besuchern wurde zwischen den Show-Acts ein Dreigängemenü serviert.

Das Programm wurde von dessen Produzenten Marc und Alex eröffnet, die die Künstler vorstellten: "Ich wünsche euch, dass alle Sinne verzaubert werden“", rief Marc dem Publikum zu.

Diabolo-Weltmeister auf der Bühne

Das Artistik- und Comedy-Duo Benno und Max ist Diabolo-Weltmeister. Ihre Jonglagekünste zeigten sie, indem sie Stühle aufeinander stapelten und sich ihre Bälle zuwarfen.

Nach einem Zaubertrick von Marc, welchen er als kleiner Junge gesehen hatte, ging es mit Michael Togni und seiner Partnerin Yulia weiter. Sie überzeugen mit Kraft, Eleganz, Leichtigkeit und viel Gefühlen. Bei ihrer Paarakrobatik und den Hebefiguren hielt der ganze Saal den Atem an.

Preisgekrönte magische Kunst

Igor Trifunov sammelte Preise in der magischen Kunst der Manipulation. Er zeigte, wie Champagnerflaschen auftauchen, wieder verschwinden und aus Seifenblasen entstehen. Dabei wurden die Flaschen immer größer, bis eine riesige Champagnerflasche auf der Bühne stand.

Nach der Vorspeise zeigten Marc und Alex mit ihrer Partnerin Lisa eine große Illusion. Lisa stieg in einen großen Kasten. Marc und Alex schoben Platten in diesen Kasten, teilten ihn, fügten ihn wieder zusammen – und Lisa konnte unversehrt wieder heraus steigen. Das ließ das Publikum verblüfft zurück.

Der schnellste Xylophonist

Weiter ging es zur Musik. Dirk Scheffel drehte sein Xylophon während des Spielens, lief drumherum und das alles in einer wahnsinnigen Geschwindigkeit.

Zwischen seinem schnellen Spiel brachte er das Publikum mit Sprüchen und Witzen zum Lachen. So erzählt er, dass sein Therapeut gesagte habe, dass er an einen stillen Fluss gehen soll: Besser als ein lauter Bach, so sein Kommentar.

Illusion mit Schere und Seil

Nach dem Hauptgang zeigten Benno und Max nochmals ihre Künste: Sie warfen bis zu fünf Diabolos gleichzeitig in die Luft und spielten sich ein Diabolo mit Sägeblättern daran über die Zuschauer zu. Selbst im Dunkeln vollführen die beiden Tricks.

Danach verblüffte Marc die Zuschauer erneut, indem er ein Seil ohne Schere durchtrennte und wieder zusammenfügte. Dirk Scheffel spielte anschließend Xylophon mit verbundenen Augen und im Dunkeln.

Tempo und Präzision

Den Abschluss machten die Togni Brothers: Sie katapultieren sich durch die Luft und zogen das Publikum in ihren Bann. Die Darbietung bestach durch Tempo und Präzision, verbunden mit Leichtigkeit und Eleganz.

Viel zu schnell war der Abend vorbei. Zum Abschluss wurde noch das Dessert serviert und rundete den Abend ab.