Der SC Freiburg möchte sich in der Winter-Transferperiode mit einem zentralen Mittelfeldspieler verstärken. Das verriet Sportdirektor Klemens Hartenbach gegenüber dem "kicker".

Keitel und Röhl

Das Freiburger Eigengewächs Yannik Keitel hat immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. Auch Shootingstar Merlin Röhl, der zuletzt angeschlagen von der DFB-U21 zurückkam, steht momentan nicht zur Verfügung. Neben Nicolas Höfler und Maximilian Eggestein, die beide in der Stammformation stehen, gibt es im Profikader sonst keine weiteren Kräfte für zentrale Mittelfeld. Deshalb rückte zuletzt der 26-jährige Fabian Rüdlin aus der zweiten Mannschaft der Breisgauer auf.

Talente im Fokus

Aktuell kursieren keine neue Namen in den Transferforen. Die Freiburger Scouts haben aber sicher das ein oder andere Ass im Ärmel. Welche Art Spieler könnte dem SC weiterhelfen? Vielseitig, kreativ mit gutem Charakter, so lautet das Anforderungsprofil. Zwei Namen, die bereits im Sommer kursierten, könnten da wieder interessant werden. Eine personelle Ergänzung könnte der talentierte Justin Kumi sein. Das 18-Jährige italienische Mittelfeldtalent mit ghanaischen Wurzeln spielt aktuell für die U19 des US Sassuolo. Die Scouts des SC Freiburg haben das Talent seit geraumer Zeit auf dem Schirm.

Leihe möglich?

Und auch ein weiteres Talent befindet sich seit längerem im Fokus: Han-Noah Massengo. Der mittlerweile 22-jährige französische Mittelfeldspieler war im Sommer ablösefrei zum FC Burnley in die Premier League gewechselt. Dort spielt das ehemalige Top-Talent aber keine Rolle und kam bisher nur 24 Minuten im EFL-Cup zum Einsatz.

Blick nach Augsburg

Ob einer der beiden dem SC Freiburg kurzfristig weiterhelfen könnte, ist schwer zu beurteilen. Das würde wohl auch für einen weiteren 18-Jährigen gelten. Mert Kömür soll es den Breisgauern angetan haben. Der gebürtige Bayer ist eines der aufstrebenden Talente des FC Augsburg. Ein Wechsel im Winter ist nicht ausgeschlossen.

Eine interessante Personalie

Vom Markt ist aller Wahrscheinlichkeit nach Habib Diarra. Der RC Straßburg hat den Vertrag mit seinem Eigengewächs kürzlich langfristig ausgeweitet und den 19-Jährigen bis 2028 gebunden. Der im Senegal geborene Juniorennationalspieler Frankreichs will beim Ausbildungsklub weiter vorankommen, während man bei Racing das Vertrauen in den Klub betont, das Diarras Verlängerung beweise. Im Sommer war eine ganze Reihe internationaler Clubs an dem Top-Talent dran.

Derweil hat der SC Freiburg den Vertrag von Jordy Makengo (22) vorzeitig verlängert. Das gaben die Breisgauer am Montag bekannt. Zu Vertragsinhalten machte der Bundesligist wie gewohnt keine Angaben. Der Verteidiger war im Sommer 2021 von der zweiten Mannschaft des AJ Auxerre zur U 23 der SC gewechselt. In der 3. Liga kam er seither in 45 Spielen zum Einsatz. Zur aktuellen Saison rückte Makengo in den Profikader auf.