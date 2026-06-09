Wintersportverein Tailfingen: Mehrfacher Sturm auf den Gipfel

Am Samstag, 13. Juni, wird am Schlossbergskihang weder Ski noch mit dem Mountainbike gefahren. Die steile Strecke dient einem Laufevent für Sportler und Freizeitläufer.
Auch ohne Sonne und sommerlichen Temperaturen dürfte der „Gipfelstürmer“ am kommenden Samstag, 13. Juni, ziemlich schweißtreibend werden. Zumindest für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Den Zaungästen am Tailfinger Skihang, die hoffentlich zahlreich erscheinen werden, bleiben körperliche Torturen erspart. Sie dürfen dafür die Läuferinnen und Läufer kräftig anspornen. Dieses Mal wird der Schlossberg weder für Skiabfahrten noch für Mountenbikeerlebnisse genutzt. Der Wintersportverein (WSV) Tailfingen hat sich als besonderes Highlight ein Laufevent ausgedacht und diesem den Namen „Gipfelstürmer“ verliehen.