Wintersportverein Tailfingen: Mehrfacher Sturm auf den Gipfel

Am Samstag, 13. Juni, wird am Schlossbergskihang weder Ski noch mit dem Mountainbike gefahren. Die steile Strecke dient einem Laufevent für Sportler und Freizeitläufer.

Auch ohne Sonne und sommerlichen Temperaturen dürfte der „Gipfelstürmer“ am kommenden Samstag, 13. Juni, ziemlich schweißtreibend werden. Zumindest für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Den Zaungästen am Tailfinger Skihang, die hoffentlich zahlreich erscheinen werden, bleiben körperliche Torturen erspart. Sie dürfen dafür die Läuferinnen und Läufer kräftig anspornen. Dieses Mal wird der Schlossberg weder für Skiabfahrten noch für Mountenbikeerlebnisse genutzt. Der Wintersportverein (WSV) Tailfingen hat sich als besonderes Highlight ein Laufevent ausgedacht und diesem den Namen „Gipfelstürmer“ verliehen.

Eigentlich hätte es schon im vergangenen Jahr zum Stadtjubiläum Albstadts stattfinden sollen, aber durch die Baustelle vor dem Vereinsheim haben es die Verantwortlichen um den Vorsitzenden Thomas Merz einfach ins Jahr 2026 verschoben. Gefördert wird der Gipfelstürmer dennoch über den Fördertopf „Albstadt 50“. Das Vorstandsteam, das sich schon seit Monaten für die Veransaltung mächtig ins Zeug legt, nennt den Gipfelstürmer „Das Laufevent des Jahres“ und will damit sowohl Läufer als auch Zuschauer anlocken. Noch ist die Anmeldehomepage für Kurzentschlossene geöffnet. Und es muss auch niemand, der mitmachen will, ein Profi sein.

Mit Taktik ins Ziel

So kurz die Strecke von einem Kilometer auch ist, so hat sie es doch in sich. Anfangs gibt es nur eine leichte Steigung, doch Meter um Meter wird der Skihang steiler. Die letzten Meter des Aufstiegs dürften diejenigen sein, die die meiste Kraft rauben. Insgesamt 100 Höhenmeter gilt es zu überwinden – und das auf gerade einmal 400 Metern Strecke. Wer denkt, dass es danach entspannt über die Familienabfahrt den Berg hinunter geht, der dürfte sich etwas täuschen. Denn auch das belastet die Gelenke und raubt Kräfte. Da könnte neben Ausdauer und Muskelkraft die richtige Taktik helfen. Denn die Regeln schreiben nicht vor, dass man den Schlossbergskihang auf gerader Strecke erklimmen muss. Man könnte sich die Höhenmeter auch im Zickzackkurs erarbeiten, lässt dann allerdings eine längere Strecke hinter sich.

Unsere Empfehlung für Sie Olympia 2026 Kunstspringen Emma Weiß feiert den Höhepunkt ihrer Karriere Skiakrobatin Emma Weiß aus Albstadt hat das olympische Finale im Aerials erreicht – in den Kampf um die Medaillen kann sie aber nicht eingreifen.

Außerdem ist noch lange nicht gesagt, dass es bei einem Lauf bleibt. Denn beim HIT-Lauf (High Itensity, also hohe Intensität) handelt es sich um ein KO-System. Gestartet wird mehrmals und unter allen, die gemeinsam loslegen, kommt die erste Hälfte eine Runde weiter. Bis im Finale schließlich ein Sieger übrigbleibt. Also könnte es durchaus sein, dass man die Prozedur insgesamt drei Mal mitmachen muss. Aber das gilt ja auch nur für diejenigen, die ins Halbfinale und ins Finale weiterkommen, also ohnehin sportlich unterwegs sind. Wohlgemerkt ist der Gipfelstürmer durchaus auch für passionierte Läuferinnen und Läufer geeignet, weil es eine professionelle Zeitmessung geben wird, sodass der Lauf gewertet werden kann.

Rockmusik am Skilift

Man darf aber auch rein aus Gaudi mitmachen. Und wer es nicht ins Ziel schafft, der hat es wenigstens versucht und verdient zumindest den Respekt derjenigen, die sich die sportlichen Mühen nur vom Rand aus ansehen. Um 13 Uhr geht es mit dem Laufevent los. Um 17.45 Uhr ist das Finale bei der Teamwertung, um 18 Uhr bei den Damen und um 18.15 Uhr bei den Herren angesetzt. Zwischendurch ist um 15 Uhr noch ein Kidslauf mit zwei Altersklassen – einmal acht bis elf Jahre und einmal zwölf bis 15 Jahre – geplant. Die Kinder müssen selbstredend nicht denselben Hang hochlaufen, sondern haben eine eigene, altersgerechte Strecke. Den gesamten Nachmittag über erklimmen Frauen und Männer ab 16 Jahren den Hang oder Teams á vier Personen, egal in welcher Konstellation. Das Startgeld beträgt 15 Euro, für Teams 50 Euro. Dafür winken für die jeweils Bestplatzierten auch Preisgelder.

Die Startnummernausgabe findet am Vereinsheim beim Skihang Schlossberg in der Melbernsteigstraße 43 ab 10 Uhr bis 30 Minuten vor Start statt. Die Siegerehrung ist um 18.30 Uhr angesetzt und danach haben alle gemeinsam noch weiter Spaß, wenn die Band „Leeeza“ ab 19 Uhr für „Rock am Lift“ sorgt. Dann können auch Partygäste kommen, die mit Laufsport nicht viel am Hut haben. Der WSV Tailfingen freut sich auf alle Fälle über großen Zulauf, sportliche Erfolge und viel Gaudi. Die Idee zum sommerlichen Sportevent beim Wintersportverein hatten übrigens Beisitzer Matthias Angele und Mitgliederwart Julian Köhnlein. Die beiden jungen Männer haben im vergangenen Jahr auch die Strecke schon selbst getestet und für gut befunden.

Das bislang gemeldete Teilnehmerfeld

Noch können sich Läuferinnen und Läufer, auch in Viererteams, anmelden. Im Moment ist der jüngste Läufer 19 Jahre und der älteste 63 Jahre alt. Die sportlichen Männer und Frauen kommen selbstredend aus Albstadt, aber auch aus Meßstetten, Burladingen, Balingen, Rottweil, Ammerbuch, Reutlinge und Böblingen.

Alle Infos sind unter www.wsvgipfelstuermer.de abrufbar. Unter dieser Homepage kann man sich auch für den Lauf anmelden und später die Ergebnisse einsehen.