Wintersportler in Tennenbronn Hier ist der Spaß am größten

Besucher kommen von weither angereist

Auch der Hang am oberen Ende des ehemaligen Skilifts wird jetzt von Kindern zum Rodeln genutzt. Dort ist der Aufstieg kürzer und nicht so steil, dafür aber das Abfahrtsvergnügen nicht so lang und aufregend. Eine dritte Rodelbahn ist bei der Abfahrt vom Langlauf-Rundkurs beim Ferienpark platt gewalzt.

Besonders die Rodelbahnen im Affentäle sind zu einem Ausflugsziel von Eltern mit ihren Kindern geworden, die zum Schlittenfahren in den Schwarzwald kommen. Die Kennzeichen verraten, dass die Besucher teilweise längere Strecken ins Winterweiß zurücklegen: Aus Tuttlingen, Balingen und Friedrichshafen, sogar aus Freiburg kommen etliche Gäste nach Tennenbronn.

Besucher bleiben überschaubar

Aber es bleibt noch überschaubar und die meisten achten auf Abstand am Start. Schon seit 9 Uhr morgens ist eine Familie in Aktion, dann "können wir Platz machen, wenn es zu voll wird", erklärt ein Besucher. Aber der fast ständige Schneefall am Dreikönigstag hat wohl einige mögliche Besucher zuhause in der warmen Stube zurückgehalten.

Auch auf den Loipen in Richtung Auerhahn und Ramstein ist die Anzahl der sportlichen Langläufer überschaubar, weil zu viel Schnee in den Spuren das Laufvergnügen etwas bremste. So leuchtete das gegen Abend eingeschaltete Flutlicht nur für einige wenige Unentwegte. Aber es soll ja kalt bleiben, sodass Ski- und Rodelspaß möglich bleiben.