Wintersportangebote der Vereine: Leader-Aktionsgruppe unterstützt SV Baiersbronn und SV/SZ Kniebis

Der Sportverein Skizunft Kniebis und der SV Baiersbronn profitieren von Leader-Fördermitteln. Auch der Verein für Heimatgeschichte Alpirsbach wird unterstützt.

Die Leader-Aktionsgruppe Nordschwarzwald hat erneut Projekte zur Förderung ausgewählt. Diesmal lag der Schwerpunkt auf der Unterstützung von gemeinwohlorientierten Vereinen und privaten Dienstleistern, die nachhaltige Tourismus- und Naturerlebnisangeboten schaffen sowie Angebote, mit denen die Lebensqualität gesteigert und ehrenamtliches Engagement gestärkt wird, so die Aktionsgruppe in einer Mitteilung.

Mit den beschlossenen Projekten wurden Fördermittel in Höhe von rund 292 600 Euro gebunden. Diese Mittel werden im Rahmen des Regionalentwicklungsprogramms Leader von der Europäischen Union aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums und vom Land Baden-Württemberg bereitgestellt. Von diesen Mitteln profitiert der Nordschwarzwald als Leader-Region noch bis 2027.

Zu den ausgewählten Projekten gehört die energetische Sanierung der technischen Beschneiungsanlage am Loipenzentrum Kniebis, die vom Sportverein Skizunft Kniebis umgesetzt wird. Durch die Optimierung der Beschneiungsanlage können Energie und Ressourcen eingespart werden und gleichzeitig die Loipen für Einheimische und Touristen sowie Freizeit- und Profisportler von Ende November bis März zur Verfügung gestellt werden.

Gerätehalle für Pistenraupe

Ebenfalls gefördert wird die Errichtung einer Gerätehalle aus heimischem Holz mit öffentlicher Toilette am Ruhestein durch den SV Baiersbronn Ski. Durch das Vorhaben wird die Unterbringung der Pistenraupe ermöglicht und damit die Präparation der Loipen und Fernwanderwege unterstützt sowie der Ruhestein als Wintersportort insgesamt gestärkt.

Alpirsbacher Verein erhält Geld für Gewölbekeller

In Alpirsbach soll im Gewölbekeller des Heimatmuseums ein barrierefreier Ort der Begegnung geschaffen werden. Der Verein für Heimatgeschichte Alpirsbach wird den Gewölbekeller dazu umgestalten und als gemütlichen Treffpunkt ausstatten. Dadurch ergibt sich künftig die Möglichkeit, Besuchern einen Rastplatz zu bieten, regelmäßige Spieltreffs zu organisieren oder den Vereinen, Kindergärten und Schulen einen Ort für Veranstaltungen zur Verfügung zu stellen.

Auch das „Foxy Bräu“ in Bad Wildbad darf sich über Leader-Fördermittel freuen. Durch diverse Modernisierungsmaßnahmen im Bereich der Küche, der Brauanlage und des Gastraums möchte das „Foxy Bräu“ sich nachhaltig aufstellen und weiterentwickeln sowie die Existenz des Betriebs sichern.

Weitere Informationen: www.leader-nordschwarzwald.de