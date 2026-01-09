Wintersportangebote der Vereine: Leader-Aktionsgruppe unterstützt SV Baiersbronn und SV/SZ Kniebis

Der Sportverein Skizunft Kniebis und der SV Baiersbronn profitieren von Leader-Fördermitteln. Auch der Verein für Heimatgeschichte Alpirsbach wird unterstützt.
Die Leader-Aktionsgruppe Nordschwarzwald hat erneut Projekte zur Förderung ausgewählt. Diesmal lag der Schwerpunkt auf der Unterstützung von gemeinwohlorientierten Vereinen und privaten Dienstleistern, die nachhaltige Tourismus- und Naturerlebnisangeboten schaffen sowie Angebote, mit denen die Lebensqualität gesteigert und ehrenamtliches Engagement gestärkt wird, so die Aktionsgruppe in einer Mitteilung.