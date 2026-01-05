Wintersport Zollernalbkreis: Vier Vereine – ein gemeinsames Ziel

Der WSV Ebingen, die Ski- und Bergfreunde Haigerloch sowie die Skiclubs aus Horb und Leinfelden-Echterdingen bilden ab sofort eine „Snow Share Family“. Was dahinter steckt.
Der Ebinger Skilift ist nicht nur im Zollernalbkreis sehr beliebt. Ein Blick auf die Homepage des WSV Ebingen offenbart, warum das so ist: Mit einer Höhendifferenz von 160 Metern genügt er höchsten Ansprüchen. Als FIS-homologierte Strecke bietet der in 923 Metern Höhe beginnende Hang sogar Voraussetzungen für Ski- und Snowboard-Rennen. Der 600 Metern lange Schlepplift ist der längste auf der ganzen Südwestalb.