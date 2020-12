Wintersport Weltcup-Start für Svenja Würth nun in Ramsau

Lesen Sie auch: Svenja Würth im Nationalteam

Hoffnung setzten die Kombiniererinnen auf die Wintersaison. Aufgrund von Corona wurde inzwischen die Weltcupveranstaltungen in Lillehammer und das estnische Otepää abgesagt. "Die Saison hatten wir uns natürlich anders vorgestellt", sagt Würth. Schade sei es vor allem, wenn sie den Fernseher einschalte und die Männer ihre Weltcups veranstalten könnten. "Da ist man schon enttäuscht."

Immerhin habe es kurzfristig die erfreuliche Nachricht gegeben, dass im österreichischen Ramsau, wo am 19. und 20. Dezember der Weltcup der Männer Station macht, auch die Frauen auf Schanze und Loipen starten dürfen. Dieser Not-Weltcup wird am 18. Dezember ausgetragenen. Für Würth soll Ramsau nun zur Standortbestimmung werden. "Das Hauptziel ist die WM und die Premiere der Nordischen Kombiniererinnen bei der ich mit dabei sein will", sagt die 27-Jährige. Ob es letztendlich klappen wird, entscheiden die Trainer. "Die haben uns ja die letzten Wochen beobachtet und werden das gut einschätzen können."

Kampf in Sachen Gleichberechtigung geht weiter

Vom Trainingsplan her heißt es nun: flexibel sein und schauen was kommt. Denn falls doch noch eine weitere Weltcupveranstaltung dazu kommt, muss schnell reagiert werden. "Möglichst viele Wettkämpfe hätten mir gut getan. Denn so etwas wie Lauftaktik lernt man halt hauptsächlich unter Wettkampfbedingungen", bilanziert Würth, die hofft, dass es in Sachen Gleichberechtigung weiter voran geht. Dafür setzt sie sich auch ein, um auf die Situation der Frauen im Wintersport aufmerksam zu machen.

"Wir müssen Druck erzeugen, indem wir das Thema immer wieder ansprechen. Denn wir wollen auch die Formate haben, die die Männer haben", macht die Kombiniererin deutlich. Das Interesse von Veranstaltern und auch Sponsoren sei vorhanden, sagt Würth. Unterstützer haben die Frauen. Beispielsweise durch Skisprung-Bundestrainer Andreas Bauer, der sich unter anderem dafür ausspricht, dass es eine Vierschanzentournee für Frauen gibt.

Ein großer Schritt war es, dass der Deutsche Skiverband im Frühjahr bekannt gegeben hatte, ein Damen-Nationalteam in der Nordischen Kombination zu stellen. Mit im Team ist auch Junioren-Weltmeisterin Jenny Nowak. Zwar sei der Altersunterschied im Team groß, aber die "Kleinen" hätten an der Schanze von Svenja Würth einiges lernen können und die 27-Jährige läuferisch von den jungen Sportlerinnen. "Das ergänzt sich ganz gut." International gebe es nicht so eine große Diskrepanz. "Da sind auch welche in meinem Alter dabei", erzählt Würth.

Inzwischen gebe es die Nordische Kombination bei den Mädchen schon länger als internationale Disziplin und die Jüngeren haben das auch von "klein auf so gemacht", so Würth. Auch die 27-Jährige hat vom Baiersbronner Trainer Klaus Faißt die Grundlagen im Skispringen und auf der Loipe gelernt. "Ich bin durch seine gute Schule gegangen", sagt die Athletin, die 2017 Weltmeisterin im Team-Mixedspringen im finnischen Lahti wurde. Schön sei es für die Baiersbronnerin deshalb auch gewesen, Faißt im Sommer auf dem Kniebis getroffen zu haben. Ihre Entscheidung, nun bei den Nordischen Kombiniererinnen an den Start zu gehen, könnte somit auch mit "zurück zu den Wurzeln" betitelt werden.