1 Snowboardcrosserin Jana Fischer gab in Cervinia alles. Foto: Johannes Jank

Biathletin Janina Hettich-Walz (SC Schönwald) und Snowboardcrosserin Jana Fischer (Bräunlingen) hatten sich das Weltcup-Wochenende etwas anders vorgestellt. Skicrosserin Daniela Maier (SC Urach) und Slalomfahrer David Ketterer (SSC Schwenningen) zeigen Mitte der Woche wieder ihr Können.















Link kopiert

Jana Fischer

21 Elemente, genau 1000 Meter lang, gut 80 Stundenkilometer schnell. Das ist Cervinia für die weltbesten Snowboardcross-Cracks. Jana Fischer hatte sich in Italien mehr vorgestellt, war über den 17. Rang nicht gerade glücklich. "Der erste Renntag am Freitag war mit Platz zehn in der Qualifikation und Rang acht nach den Heats ganz solide. Da war ich ganz zufrieden. Es wäre aber noch mehr möglich gewesen, wenn ich etwas cleverer gefahren wäre. Der zweite Tag war dann eher enttäuschend. Wir sind da keine Qualifikation gefahren, es ging gleich im K.o.-System mit der ersten Runde los. Da wurde ich von einer Amerikanerin beim Start fast umgefahren. Dann konnte ich im unteren Bereich nicht mehr überholen. So war der zweite Tag für mich schnell vorbei", blickt Jana Fischer zurück.

Der nächste Snowboardcross-Weltcup steht erst am 27. (Qualifikation) und 28. Januar 2023 in Cortina d’Ampezzo (Italien) an. "Dann möchte ich es besser machen", betont Jana Fischer.

Janina Hettich-Walz

Nach ihrem 48. Platz im Sprint hatte sich Janina Hettich-Walz viel für der Verfolger am Samstag im französischen Annecy-Le Grand Bornand vorgenommen. Am Schießstand – nur ein Fehler – lief es gut, doch nach einem Sturz verlor sie viel Zeit in der Loipe. Am Ende sprang der 45. Platz heraus. Dies war für die Qualifikation für den sonntäglichen Massenstart zu wenig. Nun kann sich die Lauterbacherin über die Weihnachtstage in Ruhe auf den nächsten Weltcup in Pokljuka (Slowenien, 5. bis 8. Januar) vorbereiten.

Daniela Maier

Die Furtwangerin Daniela Maier hatte nach ihrem dritten Platz von Arosa am Wochenende frei. Weiter geht es für die Gesamtdritte des Skicross-Weltcups vom 20. bis zum 22. Dezember. In Innichen (Italien) steht am Dienstag zunächst die Qualifikation auf dem Plan, bevor am Mittwoch (12 Uhr) und Donnerstag (12 Uhr) die Heats ausgefahren werden. Dann ist auch Slalom-Ass David Ketterer (SSC Schwenningen) wieder im Einsatz. Am 22. Dezember will der Neckarstädter beim Nachtslalom von Madonna di Campiglio (Italien) für Furore sorgen.