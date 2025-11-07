Wintersport: Verurteilter Biathlon-Star Simon darf bei Olympia starten

Biathletin Julia Simon wird nach ihrem Kreditkartenbetrug von Wettkämpfen und Trainings ausgeschlossen. Die Französin verpasst den Auftakt-Weltcup, nicht aber den Höhepunkt der Wintersport-Saison.
Annecy - Die französische Biathlon-Weltmeisterin Julia Simon darf nach ihrer Verurteilung wegen Diebstahls und Kreditkartenbetrugs an den Olympischen Spielen in Mailand und Cortina d'Ampezzo im kommenden Februar teilnehmen. Wie der französische Skiverband (FFS) mitteilte, wurde der 29-Jährigen ein sechsmonatiges Verbot an Wettkämpfen und Trainings ausgesprochen - fünf davon allerdings auf Bewährung.