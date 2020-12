Wintersport-Vergnügen trotz Corona In Freudenstadt werden die Loipen gespurt

Im Bereich des Individualsports gelten die bestehenden Regeln: Sport alleine, zu zweit oder mit Angehörigen des eigenen Haushalts auf öffentlichen oder privaten Sportanlagen sowie Sport auf weitläufigen Anlagen ist erlaubt. In der Vergangenheit sei die Loipenbreite sukzessive ausgebaut worden, sodass in der Skating- und der klassischen Technik auf derselben Trasse gelaufen werden könne, so die Stadtverwaltung. Auf den breit präparierten Loipen könne die Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 Metern ohne Probleme gewährleistet werden. Ebenfalls seien nahezu alle Loipen als Rundkurse mit einer vorgegebenen Laufrichtung beschildert, dadurch könnten Begegnungen minimiert werden.

Vereins- und Gruppentraining ist allerdings weiterhin nicht erlaubt. Die Skihütte des SV/SZ Kniebis und die sanitären Anlagen sowie die Wachs- und Umkleidemöglichkeiten sind geschlossen. Das Loipenteam des Stadtwalds Freudenstadt sei für die kommenden Saison vorbereitet und präpariere das Loipennetz sobald die Schneehöhe dafür ausreicht, heißt es weiter. Wenn alle Langläufer eigenverantwortlich handelten und die Corona-Regeln einhalten, brauche es für eine gute Langlaufsaison 2020/21 nur noch genügend Schnee.