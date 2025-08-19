Wintersport: Trainerwechsel, Sponsorensuche... aber dennoch Fokus auf Olympia

Für Emma Weiß begann die Vorbereitung auf den Olympia-Winter mit einer großen Veränderung. Dennoch will die Sky-Freestylerin die kommenden Monate nun bestmöglich nutzen.
Emma Weiß befindet sich einmal mehr inmitten eines Umbruchs – und das zu einem alles andere als günstigen Zeitpunkt des Wintersport-Kalenders. In einem Sommer, in dem für die Ski-Freestylerin eigentlich der volle Fokus auf der Olympia-Vorbereitung liegen sollte, hat sie aktuell enorm viel um die Ohren. „Der Trainerwechsel hat dazu geführt, dass ich mich gerade noch einmal sehr intensiv auf die Suche nach Sponsoren machen muss“, erzählt die Albstädterin.