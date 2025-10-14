Wintersport: Sportlicher Erfolg und finanzielle Sorgen beim SVS

Der Skiverband Schwarzwald blickte am Wochenende auf seine 130-jährige Geschichte zurück.
Es war ein Tag wie gemalt, ein Hauch von Indian Summer wehte bei einem strahlend blauen Himmel durch das herbstlich bunte Bernauer Hochtal. Auf einem Spiele-Parcours rund um den Kurpark konnten sich Alt und Jung im Freien selbst sportlich betätigen. Drinnen im Kurhaus durfte der Skiverband Schwarzwald am Samstag auf eine 130-jährige Verbandsgeschichte zurückblicken. Beim turnusgemäßen Verbandstag mit den anstehenden Neuwahlen votierten die Vereinsdelegierten einstimmig für den wiedergewählten Präsidenten. Manfred Kuner (Triberg) geht damit in seine vierte Amtszeit. Auch die weiteren Präsidiumsmitglieder wurden ohne Gegenstimme in ihren Funktionen bestätigt.