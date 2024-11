Wintersport: So hat sich Manuel Faißt auf die Saison vorbereitet

So hat sich Manuel Faißt auf die Saison vorbereitet

1 Manuel Faißt hat sich intensiv auf die neue Weltcupsaison vorbereitet. Foto: Lothar Schwark

Die Nordische Kombinations-Weltcupsaison 2024/2025 startet am 29. November in Ruka, Finnland. Manuel Faißt, einer der besten deutschen Kombinierer, hat sich intensiv auf die neue Saison vorbereitet. Hier ein Blick auf seine Erfolge und Trainingsvorbereitungen.









Der Winter naht, und damit auch der Auftakt zur Weltcupsaison 2024/2025 der Nordischen Kombinierer. Der Startschuss fällt am 29. November 2024 im finnischen Ruka, wo die besten Kombinierer der Welt an den Tagen 29. November bis 1. Dezember sowohl auf der Schanze als auch in der Loipe um Punkte kämpfen. Mit dabei ist Manuel Faißt vom SV Baiersbronn, der sich intensiv auf die neue Saison vorbereitet hat.