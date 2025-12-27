Sie kämpfte fürs Skifliegen und eine Vierschanzentournee. Nun kündigt Medaillensammlerin Katharina Schmid das Ende ihrer Laufbahn an. Auch die Aussicht auf eine besondere Premiere ändert daran nichts.
Fischen im Allgäu - Abschied im besten Skisprung-Alter: Katharina Schmid beendet nach dieser Saison mit 29 Jahren ihre aktive Laufbahn als Profisportlerin. "Ich bin mega, mega dankbar, dass ich das Privileg hatte, in diesem Sport groß zu werden und mit diesem Sport zu wachsen", sagte die Oberstdorferin in Fischen und damit in unmittelbarer Nähe ihrer Heimat bei einer emotionalen Pressekonferenz des Deutschen Skiverbands (DSV). "Ich durfte so, so viel erleben. So eine mega Zeit haben", sagte Schmid mit brüchiger Stimme.