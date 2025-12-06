Wintersport: Skispringer Raimund Weltcup-Zweiter in Wisla

Philipp Raimund und Felix Hoffmann bescheren den deutschen Skispringern in Wisla zwei Top-Ergebnisse. Bei Routinier Wellinger läuft es dagegen überhaupt nicht.
Wisla - Philipp Raimund ist zum dritten Mal in seiner Karriere auf das Weltcup-Podest geflogen und avanciert immer mehr zur deutschen Skisprung-Hoffnung im Olympia-Winter. Der 25-Jährige kam im polnischen Wisla mit Weiten von 129 und 130,5 Metern auf Rang zwei. Den Sieg sicherte sich der Slowene Domen Prevc, der 136 und 130 Meter weit sprang.