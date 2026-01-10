Wintersport: Skispringer Geiger und Paschke im Super Team chancenlos

Ohne die beiden aktuell Besten hat das deutsche Duo im Super Team keine Chance, in den Kampf um die Podestplätze einzugreifen. Die Begründung für eine Disqualifikation ist ungewöhnlich.
Zakopane - Die dezimierten deutschen Skispringer haben beim Weltcup im polnischen Zakopane erneut enttäuscht. Karl Geiger und Pius Paschke konnten im Super-Team-Wettbewerb erwartungsgemäß nicht in den Kampf um die Podestplätze eingreifen. Das deutsche Duo belegte den sechsten Platz. "Es ist nicht so gelungen, wie wir uns das vorgestellt haben. Das Training lief eigentlich gut", sagte Bundestrainer Stefan Horngacher in der ARD.