Wintersport Schwarzwälderin Janina Hettich für die Biathlon-WM nominiert

Auch Erik Lesser dabei

Auch für Erik Lesser führt der Weg zur WM in Antholz durch die Hintertür. Denn trotz fehlender sportlicher Qualifikation nominierte der Deutsche Skiverband (DSV) den 31-Jährigen aus Frankenhain ebenfalls für den Saisonhöhepunkt in Südtirol. Immerhin hatte sich Lesser im letzten Weltcup vor den Titelkämpfen in ansteigender Form präsentiert. Mit Platz 14 im abschließenden Massenstart in Pokljuka erfüllte der zweimalige Weltmeister und Olympiazweite von Sotschi 2014 aber nur die halbe WM-Norm. Insgesamt nominierte der Verband fünf Frauen um Verfolgungs-Weltmeisterin Denise Herrmann und Franziska Preuß sowie sechs Männer um Benedikt Doll und Sprint-Olympiasieger Arnd Peiffer für die WM.