Wintersport Schonacher Sprungtalent reist zu den Junioren-Weltmeisterschaften

Der Schonacher Skispringer Claudio Haas ist mit dem DSV-Team zu den Junioren-Weltmeisterschaften der Ski Nordischen nach Lahti (Finnland geflogen. Ein FIS-Springen an diesem Wochenende vor Ort gilt als Generalprobe für die Titelkämpfe auf der Schanze. Für den 19-Jährigen ist seine zweite Teilnahme an einer JWM in diesem Winter der Höhepunkt vor seinem neuen Kapitel bei den Herren in der kommenden Saison. Den großen Druck macht sich Claudio Haas aber nicht. Wir sprachen mit ihm.