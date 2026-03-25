Minerva Hase und Nikita Volodin sind in Prag auf dem Weg zu ihrem ersten WM-Gold. Der Vorsprung allerdings auf die ersten Verfolger ist hauchdünn.
Prag - Das deutsche Paarlauf-Duo Minerva Hase/Nikita Volodin greift nach dem Kurzprogramm bei der Eiskunstlauf-Weltmeisterschaft in Prag nach Gold. Mehr als fünf Wochen nach der gewonnenen Bronzemedaille bei den Winterspielen in Italien liegen Hase/Volodin mit 79,78 Zählern auf dem ersten Platz. "Nachdem wir gelaufen waren, hatten wir das Gefühl, dass es perfekt war. Für uns war es das beste Programm der Saison", sagte Hase nach einer tollen Tango-Darbietung.