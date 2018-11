Wintersport Nordische Kombination: Finale im Schwarzwald

Skicross

Eine Woche nach dem Snowboardcross-Weltcup kehrt auch der Weltcup der Skicrosser in den Schwarzwald zurück. Diese kämpfen am Feldberg ebenfalls um wichtige Punkte. Vom 15. bis zum 17. Februar steht – neben den Qualifikationen – für die Frauen und Männer jeweils ein Doppel-Weltcup auf dem Programm. Nach langer Verletzungspause möchte dann auch Daniela Maier (SC Urach) bei ihren Heimrennen für Furore sorgen. Die Skicrosser steigen am 7. und 8. Dezember in den Weltcup-Winter ein. Wie bei den Snowboardcrossern ist der Feldberg der einzige Ort in Deutschland, an dem es in der Saison 2018/19 um Weltcup-Punkte gehen wird. Das Saisonfinale steigt schließlich am 17. März in Veysonnaz (Schweiz).

Nordische Kombination

Schonach richtet vom 15. bis 17. März nicht nur den Schwarzwaldpokal aus, sondern im Schwarzwald steigt auch wieder das Weltcup-Finale der Nordischen Kombinierer. Team-Olympiasieger Fabian Rießle (SZ Breitnau), "Allesgewinner" Eric Frenzel (Oberwiesenthal) oder Lahti-WM-Vierfach-Champion Johannes Rydzek (Oberstdorf) wollen sich dann die Krone aufsetzen. Los geht die Saison der Kombinierer am 24. und 25. November im finnischen Ruka. In Deutschland stehen zudem am 2. und 3. Februar in Klingenthal noch Weltcups an.

Für die Kombiniererinnen um die Schonacherin Anna Jäkle, Silbermedaillengewinnerin beim Demonstrationswettkampf im Rahmen der jüngsten Junioren-Weltmeisterschaft, geht es frühestens im Winter 2019/20 um Weltcup-Punkte. Dafür stehen einige Continental-Cups auf dem Programm – allerdings keiner in Deutschland. Zudem kämpfen die Kombiniererinnen erstmals bei einer Nachwuchs-WM (19. bis 27. Januar in Lahti/Finnland) offiziell im Medaillen.