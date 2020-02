Wintersport Luca Roths Fokus gilt der Junioren-WM

So verzichteten die deutschen Junioren auf die Continental-Cup-Wettbewerbe, die am vergangenen Wochenende in Iron Mountain im US-Bundesstaat Michigan über die Bühne gingen. "Die Trainer haben beschlossen, dass wir zu Hause bleiben und uns im Hinblick auf die Junioren-Weltmeisterschaft etwas schonen. Der Trip in die USA wäre doch recht anstrengend gewesen", sagt Roth. Stattdessen nu n der Kurzlehrgang, ehe am kommenden Wochenende für ihn mit den beiden CoC-Springen in Predazzo/Italien die JWM-Generalprobe auf dem Programm steht. "Dort ist vielleicht noch einmal eine gute Platzierung für mich möglich, die Schanze liegt mir eigentlich ganz gut", so Roth.

Den ersten Höhepunkt der Saison hat er bereits hinter sich. Bei der Vierschanzentournee sammelte er als Springer der nationalen Gruppe in Oberstdorf und Garmisch-Partenkirchen seine ersten Weltcuppunkte. Und auch beim Heimweltcup in Titisee-Neustadt war der Meßstetter im Aufgebot von Bundestrainer Stefan Horngacher. Allerdings wurde er im ersten Springen wegen eines nicht regelkonformen Anzugs disqualifiziert, beim zweiten landete er auf dem 50. Platz. "Mit meiner Leistung in Titisee konnte ich nicht zufrieden sein", sagt Roth, für den es danach im Continental-Cup in Sapporo/Japan weiterging – mit bescheidenem Erfolg. "Das Schanzenprofil liegt mir einfach nicht." Besser lief es eine Woche später in Planica/Slowenien, wo Roth die Ränge acht und 13 belegte, vor zehn Tagen sprang er dann in Brotterode/Thüringen auf den sechsten Platz – die Formkurve steigt also wieder, und dennoch bleibt er mit Blick auf die JWM bescheiden.