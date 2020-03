Wintersport Luca Roth visiert Medaille an

Im Continental-Cup lieferte Roth konstant gute Leistungen ab, erreichte bei der Vierschanzentournee in Oberstdorf den zweiten Durchgang und holte damit seine ersten Weltcuppunkte. "Das war natürlich das Highlight. Ich hoffe, dass ich das bei der JWM noch übertreffen kann", sagt der Meßstetter.

Im deutschen Skisprungteam stehen auch die beiden Schwarzwälder Claudio Haas und Anna Jäkle (beide ST Schonach-Rohrhardsberg). Sie wollen sich über gute Trainingsleistungen am Dienstag und am Mittwoch noch für ihre Einsätze in den Einzelwettbewerben in Oberwiesenthal empfehlen. Landestrainer Rolf Schilli hofft ebenso, "dass Claudio bei der Mannschaft am Samstag dabei ist. Er hat eine sehr gute Vorbereitung absolviert. Auch Anna könnte sich noch über das Training qualifizieren. Sie hat in dieser Saison neue wertvolle Erfahrungen gemacht."

Der MDR überträgt die Wettbewerbe der Junioren-Weltmeisterschaft im Live­stream. Das Einzelspringen beginnt am Donnerstag um 18 Uhr, der Teamwettbewerb am Samstag, ebenfalls um 18 Uhr. Das Team-Mixed wird am Sonntag ab 15 Uhr ausgetragen.