Wintersport Auch  läuferisch  überzeugt  Janina  Hettich

28 Weltcup-Punkte

Mit diesem erneut tollen Ergebnis sicherte sich Janina Hettich weitere 28 Weltcuppunkte und rückte in der Gesamtwertung mit 181 Punkte auf Rang 22 vor. Durch die Platzierung unter den besten 25 ist ihr der Startplatz im Massenstart am Sonntag, um 15 Uhr sicher. Auch für die Damen-Staffel am Samstag um 14.45 Uhr hat sich die Lauterbacherin mit der ausgezeichneten Sprintleistung erneut ins Gespräch gebracht. Die Nominierung für die Staffel steht jedoch noch aus.

Glücklich zeigte sich Janina Hettich nach dem Sprint vor allem "dass es beim Schießen nach wie vor optimal läuft." Auch auf ihre läuferische Leistung kann sie stolz sein, "wenn auch die schwere Strecke in Oberhof, vor allem in der letzten Runde, alles abverlangt", fügte sie an.