Wintersport: Julia Vogler auf der Suche nach ihrer Bestform

Julia Vogler hätte sich ihren Start in den nun angebrochenen Winter anders vorgestellt. Bei den DSV-internen Qualifikationswettkämpfen in Ruhpolding reichte es nur für Platz 23 im Einzel und den 20. Rang im Sprint. Am vergangenen Wochenende beim ersten Deutschland-Cup der Saison wurde sie im Sprint und in der Verfolgung Sechste bzw. Vierte – allerdings in einem kleinen Teilnehmerinnenfeld.

IBU-Cup aktuell in weiter Ferne Ihre Hoffnungen auf einen Platz im Kader für den IBU-Cup, die „zweite Liga“ des Biathlons, musste die 23-Jährige damit vorerst begraben. Doch aufgeben ist für die Weilstetterin, die für den SC Gosheim an den Start geht, natürlich keine Option: „Für mich ist ab sofort quasi jeder Wettkampf eine Quali. Ich will mich anbieten und – so blöd sich das anhört – darauf hoffen, dass meine Kontrahentinnen nicht abliefern können.“

Schwierigkeiten am Schießen

Die Analyse ihrer Leistungen in Ruhpolding und am Arber fiel Vogler dabei nicht gerade schwer: „Ich habe zu viele Schießfehler gemacht und mir damit meine Rennen versaut.“ Warum sie sich gerade mit dem Gewehr so schwertut? „Das ist mir leider ein Rätsel. Klar, beim Schießen spielt das Mentale eine große Rolle, aber ich bin eigentlich eine sehr entspannte Person.“ Aktuell befindet sie sich erneut in Ruhpolding, um dort zu trainieren und sich auf Fehlersuche zu begeben. Von dort geht es für die in Freiburg lebende Athletin dann weiter nach Slowenien, wo sie einen Wettkampf bestreiten wird.

Gute Vorbereitung

Die Devise lautet also: immer weiter. Schließlich konnte die 23-Jährige mit ihrer Vorbereitung eigentlich sehr zufrieden sein. „Ich fühle mich relativ fit, was mir besonders wichtig war, weil ich letztes Jahr in der Vorbereitung viel krank war und immer wieder Rückschläge hatte.“ Doch diesmal läuft es (eigentlich) rund: „Ich habe das Gefühl, dass ich mich läuferisch gut weiterentwickele. Und im Training schieße ich auch gut. So viele Fehler in den Wettkämpfen sind dann eher untypisch.“ Die Weilstetterin hofft darauf, dieses Problem in den kommenden Wochen in den Griff zu bekommen.

Die letzte Chance?

An ihren langfristigen Zielen und Träumen hat sich durch den wackligen Saisonstart nichts geändert: Julia Vogler möchte in den IBU- und im nächsten Schritt in den Weltcup. Aktuell ist sie im Programm der Bundeswehr weitestgehend für den Sport freigestellt, ihr voller Fokus liegt also auf der Ausübung ihrer Sportart. „Aber es ist natürlich schon so, dass viele junge Mädels ganz oben reinstoßen wollen. Da geht es immer um Kaderplätze, so realistisch muss man sein. Ich habe dieses Jahr noch einmal die Chance bekommen.“ Und diese will Vogler nun mit aller Macht nutzen.