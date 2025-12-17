Wintersport: Julia Vogler auf der Suche nach ihrer Bestform

Für Julia Vogler hätte der Start in den Winter durchaus besser laufen können. Dennoch verliert die Biathletin aus Weilstetten ihr großes Ziel nicht aus den Augen.
Julia Vogler hätte sich ihren Start in den nun angebrochenen Winter anders vorgestellt. Bei den DSV-internen Qualifikationswettkämpfen in Ruhpolding reichte es nur für Platz 23 im Einzel und den 20. Rang im Sprint. Am vergangenen Wochenende beim ersten Deutschland-Cup der Saison wurde sie im Sprint und in der Verfolgung Sechste bzw. Vierte – allerdings in einem kleinen Teilnehmerinnenfeld.