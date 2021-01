Wintersport Janina Hettich: Jetzt in den Top 20

Den 18. Platz im erst zweiten Massenstartrennen mit lediglich zwei Fehlern und einem Gesamtrückstand von nur 1:14 Minuten kann Janina Hettich als weiteren Erfolg in dieser Saison verbuchen. Ein Blick auf die einzelnen Rundenzeiten zeigt, dass sie bei fehlerfreiem Schießen, wie in Runde drei und vier mit der 7. und 8. Teilzeit mit der erweiterten Weltspitze mithalten kann.

Den Massenstart gewann die laufstarke Französin Julia Simon (3 Fehler) nur ganz knapp vor der wieder enorm starken Franziska Preuß (2 Fehler + 0:04 Minute) und der Schwedin Hanna Oeberg (3 Fehler + 0:12 Minute). Einmal mehr konnte Denise Herrmann die reine Laufbestmarke setzen, vier Schießfehler warfen sie jedoch auf Rang 15 (+ 0:45 Minute) zurück. Maren Hammerschmidt beendete das Massenstartrennen als 29. (4 Fehler + 3:16 Minute). Durch den Zugewinn von 23 Weltcuppunkten verbesserte sich Janina Hettich mit jetzt 204 Punkten vom 22. auf den 20. Platz in der Gesamtwertung.

Nach zwei Wochen in Oberhof zieht der Weltcuptross nun nach Antholz/Südtirol um, wo für die Damen am 21. Januar ein Einzelwettbewerb über 15 km sowie am 23. Januar ein Massenstartrennen stattfindet. Abschließend messen sich die Biathlonnationen am 24. Januar in einem weiteren Staffelwettbewerb, bevor am 10. Februar im slowenischen Pokljuka die Weltmeisterschaften beginnen.