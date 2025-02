Lesung in Schonach Dem Schicksal stets die Stirn geboten

„Die Schwarzwald-Bäuerin“ Anni Hettich hat in ihrem Leben viel einstecken müssen, aber aufgeben kam für sie nie in Frage. Ihre bewegende Geschichte packte sie in ein Buch. Jetzt nahm sie viele Zuhörer mit auf eine spannende Zeitreise.