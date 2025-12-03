Wintersport in Offenburg: Von „VIP-Schlittschuhen“ bis Eisdisco – die Eislaufsaison hat begonnen

Die Offenburger Eishalle hat seit Mitte November geöffnet. Unsere Redaktion hat sich das bunte Treiben einmal genauer angeschaut.
So langsam wird es draußen winterlich, Wanderungen oder Fahrradtouren durch den Schwarzwald bieten sich nicht mehr besonders gut als sportliche Freizeitaktivität an. Stattdessen öffnen die Eishallen und Schlittschuhbegeisterte im ganzen Land wagen sich wieder auf die Eislauffläche. Unsere Redaktion hat sich an einem Donnerstagnachmittag dazugesellt und sich das saisonale Angebot mal angeschaut.