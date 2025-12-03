Wintersport in Offenburg: Von „VIP-Schlittschuhen“ bis Eisdisco – die Eislaufsaison hat begonnen

So langsam wird es draußen winterlich, Wanderungen oder Fahrradtouren durch den Schwarzwald bieten sich nicht mehr besonders gut als sportliche Freizeitaktivität an. Stattdessen öffnen die Eishallen und Schlittschuhbegeisterte im ganzen Land wagen sich wieder auf die Eislauffläche. Unsere Redaktion hat sich an einem Donnerstagnachmittag dazugesellt und sich das saisonale Angebot mal angeschaut.

Seit dem 15. November ist auch die Eishalle in Offenburg geöffnet. Auf 1800 Quadratmetern kann noch bis zum 22. Februar geschlittert werden. Ein reguläres Ticket für einen Erwachsenen kostet in dieser Saison neun Euro, wer keine eigenen Schlittschuhe besitzt, kann sich in der Halle welche leihen.

Für ein Paar der Kategorie „Standard“ zahlt man sechs Euro, die „VIP“- Version kostet neun Euro. „Manche schwören auf die teureren“, berichtet eine Frau am Schlittschuhverleih unserer Redaktion. Die VIP-Schuhe sind aber ganz neu und noch nicht eingelaufen. Wenn die Schlittschuhe im Laufe der Eislauf-Saison erst einmal eingelaufen würden, werde sich das sicherlich noch ändern, so die Mitarbeiterin.

Neben Schuhen bietet die Offenburger Eishalle auch allerhand weitere Ausrüstung an. Helme, Doppelkufengleiter für mehr Stabilität und Laufhilfen in Pinguin-Form kann man für eine Gebühr mieten.

Alle Altersgruppensind vertreten

Eg al auf welchen Kufen, die Halle füllt sich am Donnerstagnachmittag zunehmend. Immer mehr Menschen wagen sich im Laufe des Abends auf die Eisfläche, alle Altersgruppen sind vertreten. Mehrheitlich sind es aber doch Jugendliche und junge Erwachsene, die sich auf der glatten Fläche austoben. Einige Kinder sind mit den Pinguinfiguren als Eislaufhilfen unterwegs und auch Erwachsene probieren sich auf der Fläche aus.

Eine von ihnen ist Nancy Ronnecker. Sie und ihr Mann haben früher selbst eine Eishalle in Achern betrieben, seit deren Schließung kommen sie für ihren Lieblings-Wintersport regelmäßig nach Offenburg. „Wir versuchen schon während der gesamten Saison etwa ein bis zweimal die Woche hier zu sein“, erzählt sie. „Das Eis ist hier sehr gut, und unter der Woche ist es auch nicht zu voll“.

Wenn die Offenburger Eishalle Ende Februar schließt, werden Ronnecker und ihr Mann sich stattdessen in anderen Hallen in der Region herumtreiben, die noch länger geöffnet haben, wie beispielsweise der in Straßburg. Man sieht den beiden an, dass sie nicht zum ersten Mal auf Schlittschuhen stehen – sie machen Drehungen, Sprünge und fahren rückwärts. „Wir kommen einfach gern hierher, das gehört für uns zum Winter dazu“, lacht Ronnecker. Zwischendurch macht die Eisbearbeitungsmaschine die Eisfläche wieder frisch.

Schlittschuhlaufen extra für Senioren

Für etwa 25 Minuten darf keiner auf die Fläche, Jung und Alt nutzen die Pause für eine kleine Stärkung im Bistro oder beobachten die Maschine gespannt vom Rand der Halle. Für diesen Vorgang gibt es laut Betreibern keinen festen Zeitpunkt, das Eis wird neu gemacht wenn es „wirklich notwendig“ ist.

Regulär ist die Eishalle in Offenburg während der gesamten Saison von mittwochs bis sonntags geöffnet, unter der Woche nachmittags und am Wochenende ganztägig. Zusätzlich gibt es immer wieder besondere Veranstaltungen, wie den Eislauf für Senioren jeden Montag. An diesem Tag bekommen Menschen ab 60 Jahren von 14.30 Uhr bis 16 Uhr die Möglichkeit, in ruhiger Atmosphäre ihre Runden auf dem Eis zu drehen.

Das Kontrastprogramm dazu gibt es dann drei mal in dieser Saison bei der Eisdisco mit DJ Schallinio. Zur Eröffnung, zum Ferienbeginn am 19. Dezember und zum Finale der Schlittschuhsaison abends bei dunklem Licht und Musik auf dem Eis zu tanzen. Die Veranstalter bitten darum, dass an der Disco nur geübte Schlittschuhläufer teilnehmen.

Freikarten zu gewinnen

Unsere Zeitung verlost 5 x 2 Tickets für die Offenburger Eishalle. Die Karten können bis zum 22. Februar eingelöst werden. Mietschlittschuhe sind nicht mit inbegriffen. Wer gewinnen möchte, schreibt eine E-Mail dem Betreff „Eislaufen“ und der Anschrift an gewinnen@lahrer-zeitung.de. Die Tickets werden unter allen Teilnehmern verlost und den Gewinnern per Post zugeschickt. Viel Glück!