Wintersport in Göllsdorf: Darum läuft der Skilift aktuell nicht

In Göllsdorf steht der Skilift bereit, doch der Winter spielt nicht mit. Trotz vieler Anfragen kann der TSV den Betrieb wegen Schneemangels bislang nicht aufnehmen.
Während sich viele Menschen in Deutschland schon nach dem Ende des kalten Winters sehnen, wünscht man sich in Göllsdorf konstanten Schneefall. Denn der TSV würde nur allzu gerne seinen Skilift in Betrieb nehmen. Denn der ist ein potenzieller Touristenmagnet. Zuletzt kam er aber kaum zum Einsatz, berichtet Abteilungsleiter Helge Wenger.