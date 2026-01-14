Wintersport in Göllsdorf: Darum läuft der Skilift aktuell nicht

In Göllsdorf steht der Skilift bereit, doch der Winter spielt nicht mit. Trotz vieler Anfragen kann der TSV den Betrieb wegen Schneemangels bislang nicht aufnehmen.

Während sich viele Menschen in Deutschland schon nach dem Ende des kalten Winters sehnen, wünscht man sich in Göllsdorf konstanten Schneefall. Denn der TSV würde nur allzu gerne seinen Skilift in Betrieb nehmen. Denn der ist ein potenzieller Touristenmagnet. Zuletzt kam er aber kaum zum Einsatz, berichtet Abteilungsleiter Helge Wenger.

Die Besucher haben Lust, das Wetter nicht „Es liegt nicht am Interesse der Besucher, sondern am Wetter. Unser Telefon stand am Samstag und Sonntag nicht still. Wir haben noch und nöcher Anfragen, aber es liegt leider zu wenig Schnee.“

Aus Sicht des 39-jährigen Göllsdorfers liegt das Problem neben der fehlenden konstanten Wetterlage auch in strengen Auflagen. „Wir befinden uns in einem Naturschutzgebiet und dürfen daher erst ab circa zehn Zentimetern Schnee fahren, um die Flora und Fauna nicht zu beschädigen.“

Auf dem Dissenhorn seien in diesem Winter bislang „nur“ fünf bis sieben Zentimeter Schnee gemessen worden, weshalb das Göllsdorfer Ausschussmitglied weiter warten muss, ehe er und seine knapp zehn Mitorganisatoren „den Mitgliedern und der Bevölkerung wieder Skibetrieb bieten können“.

Göllsdorf hat ein Flutlicht, kann es aber nicht einsetzen

Besonders bitter ist der fehlende Schnee vor allem, weil der TSV bereits einiges an Engagement und Geld investiert hat: Neben Flutlicht und einer eigenen Scheune finden sich auf dem TSV-Gelände viel Ausrüstung rund ums Thema Skifahren. Der TÜV hat zudem bescheinigt, dass alles top in Schuss ist.

Tragseile, Umlenkräder, Funkanlagen und die gesamte Motorentechnik funktionieren einwandfrei, weshalb Wenger die Nichtnutzung des Lifts umso mehr bedauert: „Wir haben alles da, können es aber leider nicht nutzen.“ Skifreunde, die jetzt schon aktiv werden möchten, können derzeit beim Skilaufverein Rottweil Fortgeschrittenenkurse belegen.

Es lohnt sich, selbst bei nur einem Tag

Für Wenger selbst, der seit 20 Jahren im Verein ist und vor vier Jahren als Abteilungsleiter indirekt die Nachfolge seines Vaters angetreten hat, lohnt sich die harte Arbeit dennoch: „Selbst wenn wir den Lift nur an einem Tag im Jahr benutzen, lohnt sich das. Wir sind aber zuversichtlich, dass es irgendwann wieder genug Schnee in Göllsdorf geben wird, auch wenn man den Schneefall mittlerweile deutlich schlechter einschätzen kann als früher.“

Die Öffnungszeiten des Göllsdorfer Skilifts sind, wenn er läuft, von Montag bis Samstag von 14 bis 16.30 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen von 11 bis 16 Uhr. Ist die Nachfrage groß, kann nach Bedarf auch bis 20 Uhr gefahren werden – schließlich verfügt der TSV genau für diesen Fall über Flutlicht.