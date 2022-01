Lifte und Loipen in Schonach und Schönwald am Wochenende sehr gut besucht

1 Loipenspaß in der Raumschaft bei herrlichem Winterwetter. Foto: Börsig-Kienzler

Dank der traumhaften Wintersportbedingungen am Wochenende herrschte auch an den Skiliften in Schonach und Schönwald und auf den Loipen in der gesamten Raumschaft Triberg Hochbetrieb.















Wer konnte und Zeit hatte, den zog es am vergangenen Wochenende ins Freie. Unzählige Freizeitsportler, darunter viele alpine Skifahrer und Rodler, lockte es an die Skilifte in Schonach und Schönwald sowie auf die in der gesamten Raumschaft gespurten Loipen. Auch zahlreiche Spaziergänger und Ausflügler auf den Winterwanderwegen waren überall unterwegs, darunter einige Besucher aus dem näheren Umkreis.