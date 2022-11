2 Das Band ist zerschnitten – das Bild zeigt (von links) Organisator Max Konzelmann, Kulturamtschef Martin Roscher, den Ersten Bürgermeister Udo Hollauer sowie Benjamin Wurm, Matthias Haas und Markus Haug von der Volksbank Albstadt. Foto: Raab

Am frühen Sonntagabend hatte das Warten ein Ende, und nicht wenige Kinder, Jugendliche, aber auch Erwachsene stürmten die Eisfläche auf dem Bürgerturmplatz, die keine ist.















Link kopiert

Albstadt-Ebingen - Dass sie nicht über gefrorenes Wasser, sondern über ein synthetisches Material glitten, tat ihrem rutschigen Vergnügen keinen Abbruch. Die neuartige Eisbahn verbraucht, wie Albstadts Kulturamtsleiter Martin Roscher in einer kurzen Eröffnungsansprache versicherte, weder Strom noch Wasser, ist also nachhaltig und energieneutral – allenfalls die Beleuchtung erfordert Elektrizität; allerdings handelt es sich bei ihr um Leuchtdioden, so dass sich der Verbrauch in Grenzen hält.

Roscher gab sich im Folgenden zuversichtlich, dass die "Eisbahn" sich 46 Tage lang, also bis zum 11. Januar, als Frequenzbringer für die Ebinger Innenstadt erweisen und ihr, in konzertierter Aktion mit dem Albstädter Weihnachtsmarkt, der vom 9. bis 11. Dezember stattfindet, viel Zulauf bescheren werde. Max Konzelmann, zuständiger Mann im Kulturamt, und seine Crew hätten bei Aufbau und Organisation ganze Arbeit geleistet und damit die erste Maßnahme des jüngst beschlossenen Kulturkonzepts umgesetzt – ihr würden noch viele weitere folgen. Der Kulturamtsleiter dankte der Firma Tagtraum Events, die Bahn und Adventsdorf betreibt, und der Volksbank Albstadt, die das Ganze sponsert.

"Auf die Kufen, fertig, los!"

Im Anschluss ergriffen erst Volksbank-Vorstandsmitglied Benjamin Wurm sowie seine Kollegen Markus Haug und Matthias Haas das Wort; danach gab der Erste Bürgermeister Udo Hollauer namens der Stadtverwaltung seiner Freude darüber Ausdruck, dass die Bahn nach zwei Jahren der pandemiebedingten Zurückhaltung Leben in die Ebinger Innenstadt bringe – ein erster Schritt zu ihrer Reanimierung, von dem auch Einzelhandel und Gastronomie profitieren würden. "Nun aber: Auf die Kufen, fertig, los!"

Die Eisbahn ist bis zum 11. Januar 2023 von Montag bis Donnerstag zwischen 11 und 21 Uhr, freitags und samstags von 10 bis 22 Uhr, sonn- und feiertags von 11 bis 20 Uhr geöffnet. Für eine Stunde Schlittschuhlaufen zahlen Kinder bis 14 Jahre 1,50, Erwachsene drei Euro. Tagtraum Events verleiht Schlittschuhe in den Größen 25 bis 46 gegen drei Euro für Kinder und fünf Euro für Erwachsene.