Beim Drachfliegen ganz vorn Dunninger Fluglehrer Rafael Burri gibt seine Leidenschaft weiter

Manchmal sieht man sie am strahlend blauen Himmel schweben – Drachenflieger. Sie leben in drei Dimensionen und ihr Sport hat viel mit Leidenschaft zu tun. Einer von ihnen ist Rafael Burri. Und er will andere mit seiner Leidenschaft anstecken.