Wintersport im Schwarzwald: Warum sich Skiclubs im Kinzigtal von Schneemangel nicht abhalten lassen

Milde Winter machen Wintersport im Schwarzwald immer schwerer. Doch Vereine wie der TuS Gutach und der Skiclub Mühlenbach halten dagegen.
Das im Winter genügend Schnee liegt, wird immer seltener: Das gilt für die Alpen und für den Schwarzwald erst recht. Immer öfter ziehen sich weiße Bänder aus Kunstschnee durch grüne Landschaften. Das können sich nur Liftbetreiber leisten, die zuvor in kostspielige Beschneiungsanlagen investiert haben. Für viele Skivereine und -zünfte stellt sich da die Frage, wie viel Sinn es noch macht, Skisport anzubieten, zumal es im Kinzigtal kaum Möglichkeiten gibt, vor Ort Wintersport zu betreiben.