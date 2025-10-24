Wintersport im Schwarzwald: Warum sich Skiclubs im Kinzigtal von Schneemangel nicht abhalten lassen

Milde Winter machen Wintersport im Schwarzwald immer schwerer. Doch Vereine wie der TuS Gutach und der Skiclub Mühlenbach halten dagegen.

Das im Winter genügend Schnee liegt, wird immer seltener: Das gilt für die Alpen und für den Schwarzwald erst recht. Immer öfter ziehen sich weiße Bänder aus Kunstschnee durch grüne Landschaften. Das können sich nur Liftbetreiber leisten, die zuvor in kostspielige Beschneiungsanlagen investiert haben. Für viele Skivereine und -zünfte stellt sich da die Frage, wie viel Sinn es noch macht, Skisport anzubieten, zumal es im Kinzigtal kaum Möglichkeiten gibt, vor Ort Wintersport zu betreiben.

Trotzdem hat der Wintersport eine lange Tradition im Tal. Einer der renommiertesten Skivereine ist die Skiabteilung des TuS Gutach, die in diesem Jahr ihren 75. Geburtstag feiert.

Vorsitzender Rolf Hartmann macht klar, dass die Gutacher werden auch weiterhin aufs Skifahren setzen. Er sagt: „Der Schwarzwald ist die Wiege des deutschen Skisports. Wovon soll denn der Feldberg leben, wenn der Skibetrieb eingestellt wird?“

Es gibt Loipen – und vielleicht bald wieder einen Skilift?

Hartmann mahnt an, konstruktiv zu bleiben. Die Gutacher hätten sich nach Möglichkeiten erkundigt, Kindern und Erwachsenen auch ohne Schnee das Skifahren beizubringen: Seit diesem Jahr gibt es einen Skiteppich, den man im Grünen ausrollen kann. Trotzdem liegt das Hauptaugenmerk weiterhin auf den traditionellen Skikursen. „Wenn Schnee liegt, geht es ab Dezember nach Schönwald-Weissenbuch zum Rössle-Lift. Dort gibt es auch neue Beschneiungsanlagen. So hat es in den letzten Jahren eigentlich immer gut geklappt“, sagt Hartmann.

Auch der Skiclub Mühlenbach veranstaltet seine Kurse am Rössle-Lift. In Bezug auf Schnee sieht es Vorsitzender Daniel Grießbaum gelassen. Für Dezember und den Januar sollen sich die 30 bis 40 Skilehrer für die Kurse die Wochenenden frei halten. Gibt es den Schnee erst danach, sei das eben Pech, so Grießbaum. Man könne es den Leuten aber schlichtweg nicht zumuten, sich den ganzen Winter über bereitzuhalten. Mit der gesamten Infrastruktur kurzfristig zum Beispiel auf den Feldberg auszuweichen, sei auch nicht möglich. Trotzdem ist das Angebot des Skiclubs sehr beliebt: 100 bis 110 Kinder werden laut Grießbaum jährlich zu den Kursen angemeldet.

Auch bei den Mühlenbachern gibt es die Möglichkeit, in die Alpen auf Tagesausflüge oder für längere Freizeiten mitzugehen. Und außerdem verfügt der SC über etwas, das es so kaum noch mal im Kinzigtal geben dürfte: Der vereinseigene Elektrolift mit Flutlichtanlage in Oberbüchern (Baujahr 1975) unterhalb des Landwasserecks wurde im Winter 2012/2013 reaktiviert. Vor zehn Jahren sei der Lift das letzte Mal aufgebaut gewesen, erinnert sich der Skiclub-Vorsitzende. Bei guter Schneelage sei es aber möglich, den Lift aufzubauen, und sei es auch nur für ein paar Tage.

Der Mühlenbacher Skilift ist allerdings nicht die einzige Möglichkeit, um in der unmittelbaren Region mit Skiern unterwegs zu sein. Deutlich regelmäßiger ist Skilanglauf in Wolfach-St. Roman, Oberwolfach und Hornberg möglich. In St. Roman sei in den vergangenen beiden Jahren zumindest kurzzeitig teilweise gespurt gewesen, berichtet Harald Eisenmann vom Stadtmarketing Wolfach: „Außerhalb des Waldes, wo mehr Schnee hinkam, da haben wir eine Strecke von vier Kilometern hinbekommen.“

Die Hornberger melden auf ihrer Internetseite, wenn die Loipen offen sind

Die Oberwolfacher Strecke am Schwarzenbruch ist die längste und anspruchsvollste Loipe. Sie führt um den 837 Meter hohen Gütschkopf herum und kann bei guter Schneelage mit den Loipen von Bad Peterstal-Griesbach kombiniert werden.

Und in Hornberg auf dem Fohrenbühl gibt es sogar gleich zwei Loipen. Die Hornberger arbeiten dort mit der Gemeinde Lauterbach zusammen, die über das entsprechende Gerät zum Spuren verfügt.

In den vergangenen Jahren gab es auch hier kaum eine Möglichkeit zum Langlaufen, aber wenn das Wetter es zulässt, werden die Strecken präpariert. Die Nachfrage sei jedenfalls vorhanden: „Wir haben regelmäßig Anfragen von Leuten, die wissen wollen, ob die Loipen offen sind“, berichtet Beate Brohammer, Leiterin der Hornberger Tourist-Info, auf Anfrage unserer Redaktion. Vor allem aber wird auf der Internetseite der Stadt Hornberg angezeigt, wenn die Loipen gespurt sind“, so Brohammer.

Nachhaltigkeit

Der TuS Gutach fährt regelmäßig in die Alpen zum Skifahren. Um den CO2-Ausstoß möglichst gering zu halten, sei es den Gutachern wichtig, ohne PKW und mit möglichst vollen Bussen zu fahren, erklärt Vorsitzender Rolf Hartmann auf Nachfrage unserer Redaktion.