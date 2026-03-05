Wintersport im Schwarzwald: Skifahren am Feldberg bis Ostern?

1 Die Skisaison am höchsten Gipfel im Schwarzwald ist noch nicht zu Ende. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa Die Skisaison am Feldberg dürfte besser laufen als 2024/25. Was die Verantwortlichen zum Ende der Faschingsferien und mit Blick auf die Kasse sagen.







„Die Umsatzeinbußen über die Weihnachtstage konnten wir durch sehr starke Januarwochenenden sowie ein überdurchschnittlich gute Entwicklung in den Winterferien im Februar weitgehend kompensieren“, teilte der Bürgermeister der Gemeinde Feldberg und Geschäftsführer der Feldbergbahnen GmbH, Johannes Albrecht, der Deutschen Presse-Agentur mit. Rund 90 Skitage gab es demnach bisher am mit 1493 Metern höchsten Berg im Schwarzwald. Die aktuelle Saison könnte also besser verlaufen als im Vorjahr, als bis Mitte März mehr als 90 Skitage zusammenkamen.