Der Schnee lässt die Herzen von Wintersportlern höher schlagen. Doch ist Skifahren in der Region überhaupt schon möglich? Wir geben einen Überblick, welche Skilifte am Wochenende bereits geöffnet haben.

Mit dem ersten Schnee kommt die Lust auf das Skifahren. Die Wintersportler stehen in den Startlöchern für die neue Skisaison und auch Familien können es kaum erwarten, den ersten Ausflug an den Skilift zu machen.

In der Region stehen einige Skigebiete zur Auswahl, die es ermöglichen, ohne eine weite Anreise einen erlebnisreichen Tag im Schnee zu verbringen. Ob der Schnee jedoch schon ausreicht, um den Skibetrieb zu starten?

Im Nordschwarzwald sind Liftbetreiber eher ernüchtert. Angesichts von nur fünf Zentimetern Neuschnee in der Nacht zum Freitag „wird es leider nichts werden an diesem Wochenende“, bedauert Heiko Fahrner vom Liftverbund Unterstmatt.

Rund um den Feldberg sieht es hingegen gut aus. Dort wurden am Freitag schon Loipen teils präpariert. Wir geben einen Überblick, welche Skilifte am Wochenende bereits in Betrieb sind.

Betrieb am 23. und 24. November auf dem Feldberg

Einige Skilifte und Loipen vor allem rund um den Feldberg im Südschwarzwald sind am Wochenende geöffnet. Dort startet der Winterbetrieb am 23. und 24. November. Jedoch wird am Wochenende nur der Schlepplift „Resilift1“ und das „Förderband F1“ von 9 Uhr bis 16.30 Uhr geöffnet haben, heißt es auf der Webseite des Betreibers.

Auch die Feldbergbahn ist am Samstag von 9 Uhr bis 16.30 Uhr für Fußgänger geöffnet. Dort ist der Transport von Wintersportgeräten jedoch nicht möglich. Am Sonntag ist starker Wind angekündigt, weshalb die Bahn an diesem Tag geschlossen bleibt.

Die Feldbergbahnen verweisen darauf, dass für eine größere Öffnung die Naturschneemenge nicht ausreichen dürfte. Für die kommende Woche sei aus diesem Grund aktuell kein Betrieb geplant, Änderungen seien jedoch möglich.

Tickets und Preise

Frühbucher zahlen für Feldberg-Saisonkarten für Erwachsene 410 Euro, für Jugendliche 260 Euro. Ab dem 16. Dezember steigen die Preise auf 440 beziehungsweise 275 Euro. Für Kinder sind sie niedriger. Die Saisontickets 2024/25 gelten am Wochenende auch an der Feldbergbahn. Für den Schlepplift und das Förderband gelten die Einsteigertickets. Die Seebuck-Kasse ist an beiden Tagen geöffnet.

Skigebiet Todtnauberg lässt es sich noch offen

Das Skigebiet Todtnauberg liegt an der Südseite des Feldbergs. Dort warten fünf Lifte und 16 Pistenkilometer auf die Wintersportler. Ob man am Wochenende dort hin kann, ist jedoch noch offen. Auf der Webseite der Todtnauberg-Skilifte heißt es optimistisch: „Wir sind nicht abgeneigt, am Wochenende den Stübenwasenlift laufen zu lassen.“

Am Freitag liegt dort die Schneehöhe bei 25 bis 35 Zentimeter. Informationen über die aktuellen Ticketpreise und Öffnungszeiten gibt es hier.

Rössle-Skilift Weißenbach startet in die Saison

Im Weißenbachtal in Schönwald liegt in einer geschützten Waldschneise der Rössle-Skilift. Dort können Wintersportler bereits am Freitag, ab 13 Uhr, in die Saison starten. Der Schlepplift im Schwarzwald-Baar-Kreis hat am Freitag bis 21 Uhr geöffnet.

Am Samstag ist er von 10 Uhr bis 21 Uhr und am Sonntag von 10 Uhr bis 17 Uhr in Betrieb. Tageskarten kosten für Kinder bis einschließlich 14 Jahre 16 Euro, für Erwachsene 22 Euro. Alle weiteren Infos zu Preisen und Öffnungszeiten gibt es hier.

Skilift Kalte Herberge in Vöhrenbach geöffnet

Im Schwarzwald-Baar-Kreis haben Ski-Fans am Wochenende die Wahl: Auch der Skilift Kalte Herberge in Vöhrenbach geht bereits am Freitagmittag, von 13 Uhr bis 17 Uhr, in Betrieb. Am Samstag und Sonntag ist der Lift dort von 9 Uhr bis 17 Uhr geöffnet. Tageskarten ab 9 Uhr kosten für Erwachsene 20 Euro, für Kinder und Jugendliche bis einschließlich 17 Jahre 18 Euro.

Der Lift liegt direkt an der B 500 und ist bestens für Familien mit Kindern geeignet. Auch Skikurse für das Wochenende können bis Freitagabend noch gebucht werden. Alle weiteren Infos gibt es hier.

Wie die Lifte in der kommenden Woche geöffnet haben, ist vielerorts noch unklar. Das kommt auf das Wetter an. Die Prognose sieht – besonders für Wintersportler – eher schlecht aus, denn für Sonntag erwarten Wetterexperten wieder steigende Temperaturen.