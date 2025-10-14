Wintersport: Hat der Wintersport am Feldberg eine Zukunft?

Anlässlich seines 130-jährigen Bestehens widmete sich der Skiverband Schwarzwald dem Thema Zukunft.
Es war das Stelldichein der Deutschen Meister, Europameister, Weltmeister und Medaillengewinner bei Olympischen Spielen. Die illustre Runde mit den Ex-Weltmeistern Benedikt Doll, Fabian Rießle (beide SZ Breitnau), Para-Sportlerin Leonie Walter (SV St. Peter) und dem früheren Bundestrainer Skilanglauf, Georg Zipfel (SV Kirchzarten), sowie dem Moderator und SVS-Vizepräsidenten Marketing, Hans-Peter Pohl, brachte es auf insgesamt 81 Mal Edelmetall. Dass Skifahren nützlich ist, hatte einst schon der Ski-Pionier Wilhelm Paulcke im Jahr 1894 bei seiner Feldberg-Überquerung befunden.