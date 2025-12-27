Wintersport: Gebiet in Dolomiten limitiert Skipässe - gegen volle Pisten

Spektakuläre Landschaft, gigantische Pisten - Fluch und Segen zugleich: Das Skigebiet von Madonna di Campiglio greift erstmals zu einem neuen Mittel gegen Überfüllung.
Madonna di Campiglio - Das Skigebiet von Madonna di Campiglio in den Dolomiten begrenzt erstmals zeitweise die Zahl der Skifahrer und reagiert damit auf übervolle Pisten. Nicht mehr als 15.000 Tages-Skipässe wollen die Liftbetreiber in der Hauptferienwoche vom 28. Dezember bis zum 5. Januar herausgeben, wie Alice Ravanelli, Sprecherin der Bergbahnen erläutert. Es sei ein Versuch - und das Skigebiet sei das Erste mindestens in Italien, das eine solche Begrenzung ausprobiere.