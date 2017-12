Wintersport FIS Skisprung Weltcup: Qualifikation fällt aus

Auf der Schanze im Schwarzwald herrschte böiger Wind, wie der Weltverband FIS den kurzfristigen Ausfall begründete. Die Qualifikation wird am Samstag um 14.30 Uhr unmittelbar vor dem Teamwettkampf nachgeholt und anstelle eines Probedurchgangs durchgeführt.

Bevor die deutschen Topspringer Richard Freitag und Andreas Wellinger ihre Top-Plätze aber am Sonntag im Einzel verteidigen können, sind sie am Samstag (16.00 Uhr/ARD) als Mannschaft gefragt. Dort will Deutschland erstmals im Olympia-Winter ganz oben aufs Treppchen steigen. Bei den beiden bisherigen Teamwettbewerben siegte Norwegen, die Schützlinge von Bundestrainer Werner Schuster belegten die Ränge zwei und vier.

An der Hochfirstschanze hatten sich am Freitagmorgen bereits viele Zuschauer eingefunden, mehrere Schulklassen aus der Region hatten sogar eigens wegen der Veranstaltung unterrichtsfrei bekommen.