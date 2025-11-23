Wintersport: Felix Hoffmann springt auf Rang drei - Wellinger enttäuscht

Zum Abschluss des Weltcup-Wochenendes feiert ein deutscher Skispringer eine persönliche Premiere. Für die Routiniers um Andreas Wellinger läuft es dagegen nicht.

Lillehammer - Felix Hoffmann hat den deutschen Skispringern den ersten Podestplatz des Winters beschert. Der 28-Jährige belegte zum Abschluss des ersten Weltcup-Wochenendes im norwegischen Lillehammer den dritten Platz. Hoffmann musste sich nur dem siegreichen Japaner Ryoyu Kobayashi und dem zweitplatzierten Slowenen Domen Prevc geschlagen geben.

Für Hoffmann war es der erste Podestplatz im Weltcup der Karriere. Philipp Raimund landete als zweitbester Deutscher knapp hinter Hoffmann auf dem vierten Rang.

Überhaupt nicht lief es erneut für Andreas Wellinger. Der Olympiasieger von 2018 schied als 40. bereits nach dem ersten Durchgang aus. Tags zuvor war Wellinger sogar bereits in der Qualifikation gescheitert.

Der 30-Jährige ist nicht der einzige Routinier in der Mannschaft von Bundestrainer Stefan Horngacher, der aktuell Probleme hat. Karl Geiger belegte den 23. Platz. Der drei Jahre ältere Pius Paschke sprang auf Rang 27. Für die Athleten geht es schon am Dienstag im schwedischen Falun mit dem nächsten Weltcup weiter.