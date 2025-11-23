Wintersport: Felix Hoffmann springt auf Rang drei - Wellinger enttäuscht

Zum Abschluss des Weltcup-Wochenendes feiert ein deutscher Skispringer eine persönliche Premiere. Für die Routiniers um Andreas Wellinger läuft es dagegen nicht.
Lillehammer - Felix Hoffmann hat den deutschen Skispringern den ersten Podestplatz des Winters beschert. Der 28-Jährige belegte zum Abschluss des ersten Weltcup-Wochenendes im norwegischen Lillehammer den dritten Platz. Hoffmann musste sich nur dem siegreichen Japaner Ryoyu Kobayashi und dem zweitplatzierten Slowenen Domen Prevc geschlagen geben.