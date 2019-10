Wintersport Fans dürfen sich auf Höhepunkte freuen

Auch im kommenden Winter steigt in Schonach das Weltcup-Finale der Kombinierer. Alles beginnt auf der Langenwaldschanze und im Langlaufstadion am Freitag, 13. März 2020, mit dem provisorischer Wertungsdurchgang. Am Samstag geht es dann auf der Schanze – ein Sprung – und in der Loipe – zehn Kilometer – um den traditionsreichen Schwarzwaldpokal. Schließlich steigt am Sonntag, 15. März, das große Weltcup-Finale. Dabei gehen zwei Sprünge in die Wertung, bevor die Kombinierer mit einem 15-Kilometer-Lauf die Saison abschließen. Übrigens – ein Jahr später sollen nicht nur die Männer in Schonach an den Start gehen, sondern auch zum ersten Mal die Frauen. Das große Finale für beide Geschlechter findet dann am 20. und 21. März 2021 in Schonach statt.

Snowboardcross

Im Februar heißt der Feldberg im Winter 2019/2020 erneut die besten Crosser der Welt willkommen. Den Anfang machen die Snowboarder um die Bräunlingerin Jana Fischer vom 31. Januar bis 2. Februar 2020.

Skicross

Eine Woche später – vom 7. bis 9. Februar 2020 – findet am Feldberg dann der Skicross-Weltcup statt. Dann will auch die starke Furtwangerin Daniela Maier (SC Urach) angreifen.