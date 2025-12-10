Wintersport: Emma Weiß fühlt sich zum Start des Olympia-Winters „so gut wie noch nie“

Den ersten Aerials-Weltcup der Saison beendete Emma Weiß als Neunte. Für die 25-jährige geht es nun Schlag auf Schlag weiter – bis zu den Olympischen Winterspielen in Italien.
Den neunten Rang im ersten Weltcup des Winters hätte Emma Weiß im Vorfeld wohl bereitwillig unterschrieben. Schließlich kann sich die erste Top-10-Platzierung direkt im ersten Wettkampf – und damit die halbe Miete zum Olympia-Ticket – durchaus sehen lassen. Dennoch schwang beim Fazit der 25-Jährigen am Ende auch etwas Enttäuschung mit. Im Interview mit unserer Redaktion spricht die Ski-Freestylerin über ihre Leistung im finnischen Ruka, ihre aktuelle Verfassung und den Fahrplan bis zu den Olympischen Winterspielen.