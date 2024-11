Wintersport: Emma Weiß freut sich auf den Start in die neue Wintersaison

Emma Weiß freut sich auf den Start in die neue Wintersaison

1 Emma Weiß bereitet sich aktuell in Finnland auf die kommende Wintersaison vor. Foto: Vialkov

Für Ski-Freestylerin Emma Weiß rückt der Saisonstart immer näher. Aktuell bereitet sie sich in Finnland auf die ersten Wettkämpfe vor. Im neuen Jahr stehen dann sechs Weltcups sowie die WM an. Mit einer neuen Absprungtechnik ist die 24-Jährige bestens gewappnet für die kommenden Herausforderungen.









Alle Jahre wieder: Während unsereins auf der Schwäbischen Alb so langsam zu Schneeschaufel und Streusalz greifen muss, zählt Emma Weiß die Tage bis zu ihrem großen Saisonstart. „Es war ein langer Sommer“, sagt die Ski-Freestylerin. Zum Teil meint sie das wortwörtlich: Bis Anfang November verbrachte die 24-Jährige ihre Tage mit Coach Enver Ablaiev und ihren ukrainischen Teamkolleginnen in der Schweiz und feilte dort auf einer Wasserschanze an ihren Sprüngen. „Bis November war ich noch nie auf dem Wasser“, verrät die Aerials-Spezialistin aus Albstadt. Bei frischen acht Grad Außentemperatur erkältete sich Tag für Tag, eine nach der anderen, das gesamte Team – „nur mich hat es nicht erwischt“, erzählt Weiß lachend.