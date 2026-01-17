Karl Geiger landet trotz starkem ersten Sprung nur auf Platz 27. Warum seine Olympia-Hoffnung jetzt fast geplatzt ist - und was er in der Nacht zum Sonntag noch schaffen muss.
Sapporo - Der fünfmalige Skisprung-Weltmeister Karl Geiger hat kaum noch Chancen auf die Olympischen Winterspiele. Der 32-Jährige verpasste nach einem guten ersten Sprung auf 132 Meter und zwischenzeitlich Rang zwölf im japanischen Sapporo eine Top-15-Platzierung. Geiger schaffte es im zweiten Durchgang nur auf 114 Meter und belegte am Ende den 27. Platz.