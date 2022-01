Die Skilifte an der Schwarzwaldhochstraße

1 Auch entlang der Schwarzwaldhochstraße haben einige Lifte geöffnet. (Symbolfoto) Foto: Seeger

Die Wintersportsaison ist in vollem Gange. Wir haben die Skilifte im Bereich der Schwarzwaldhochstraße zusammengetragen.















Schwarzwaldhochstraße - Auch vor der Piste machen die Einschränkungen durch Corona keinen Halt. Das Skifahren ist zurzeit nur noch unter 2G-Plus-Bedingungen (siehe Info) möglich.

Wo und zu welchen Preisen wieder die Pisten heruntergewedelt werden kann, findet man auf den jeweiligen Homepages. Vor der Anfahrt sollte man sich über die Verkehrsbedingungen vor Ort informieren. Aufgrund überfüllter Parkplätze kommt es in den Schwarzwaldgemeinden immer wieder zu Problemen, wie zuletzt in Kniebis.

Kreis Freudenstadt

Lamm Kniebis

Von Montag bis Freitag ist der Skilift von 12 bis 16.30 Uhr geöffnet. An Samstag und Sonntagen sowie an Feiertagen und in den Ferien von 9 bis 16.30 Uhr.

Die Tageskarte für Erwachsene kostet 18 Euro und für Kinder bis zwölf Jahre 14,50 Euro. Mehr Informationen auf der Webseite.

Höhenlage von 920 bis 960 Meter. Länge: 1300 Meter.

Ruhestein

Der Skilift ist täglich von 9 bis 22 Uhr geöffnet, die Tageskarte kostet 25 Euro für Erwachsene und Kinder. Mehr Informationen auf der Webseite.

Höhenlage 915 bis 1014 Meter. Länge: 1000 Meter.

Kreis Rastatt

Hundseck

Der Skilift ist täglich von 9 Uhr bis 22 Uhr geöffnet.

Die Tageskarte von 9 bis 18 Uhr oder 13 bis 22 Uhr kostet für Erwachsene 25 Euro und für Kinder 20 Euro. Mehr Informationen auf der Webseite.

Höhenlage von 890 bis 1003 Meter. Länge: 1200 Meter.

Mehliskopf

Täglich sind die vier verschiedenen Skilifte von 10 bis 22 Uhr geöffnet.

Eine 22-Punkte-Karte kostet für Erwachsene 18 Euro und für Schüler sowie Senioren 16 Euro. Eine Fahrt mit den großen Liften kostet zwei Punkte und mit einem kleinen Lift einen Punkt. Mehr Informationen auf der Webseite.

Höhenlage von 900 bis 1009 Meter. Länge zwischen 400 und 500 Meter.

Ortenaukreis

Seibelseckle

Der Skilift ist täglich von 9 bis 22 Uhr geöffnet.

Es gibt Tageskarten für die Zeitfenster von 9 bis 18 Uhr oder 13 bis 22 Uhr. Sie kosten für Erwachsene 25 Euro und für Kinder 20 Euro. Mehr Informationen auf der Webseite.

Höhenlage 1000 Meter. Länge: 500 Meter.

Zuflucht

Der Skilift ist täglich von 9 bis 20 Uhr geöffnet. Die Flexi-Stundenkarte für Erwachsene und Kinder kostet jeweils 20 Euro. Mehr Informationen auf der Webseite.

Höhenlage von 900 bis 970 Meter. Länge: 800 Meter.

Kreis Rastatt

Unterstmatt

Der Skilift ist täglich von 9 bis 22.Uhr geöffnet.

Die Tageskarte I von 9 bis 17.30 Uhr kostet für Erwachsene 24 Euro und für Kinder 18 Euro.

Die Tageskarte II von 13 bis 22 Uhr kostet für Erwachsene: 25 Euro und für Kinder 20 Euro. Mehr Informationen auf der Webseite.

Höhenlage von 930 bis 1100 Meter. Länge von 500 bis 1500 Meter.

Skiarena-Tageskarten sind für folgende Lifte gültig:

Mehliskopf, Hundseck, Unterstmatt, Seibelseckle, Ruhestein, Vogelskopf, Zuflucht, Kniebis.

Die Erwachsenenkarte kostet 28 Euro und die Kinderkarte bis zwölf Jahre 23 Euro.

Info: Corona-Regeln

Der Testnachweis (Schnelltest maximal 24 Stunden alt und PCR-Test maximal 48 Stunden alt) und ein digitaler Impfnachweis müssen mitgenommen werden. Vor Ort müssen Besucher sich per Luca App einchecken.

Tipp: Eine Teststation am Mummelsee ist täglich von 9 bis 16 Uhr geöffnet.

Von der Testpflicht ausgenommen sind Geboosterte und Personen, deren Zweitimpfung oder Genesung nicht länger als drei Monate zurückliegt. Kinder bis fünf Jahre benötigen ebenfalls keinen Test und Impfnachweis.

