Wintersport: Deutsches Skisprung-Team verfehlt Podest bei Saisonstart

Beim Start in den Olympia-Winter reicht es für das deutsche Mixed-Team nicht für einen Platz auf dem Treppchen. Die beiden namhaftesten Springer sind im Team nicht dabei. Schon morgen geht's weiter.
Lillehammer - Ohne Olympiasieger Andreas Wellinger und Karl Geiger hat das deutsche Skisprungteam einen Podestplatz zum Saisonstart verpasst. Im Mixed-Wettkampf belegten Katharina Schmid, Philipp Raimund, Selina Freitag und Felix Hoffmann den vierten Platz. Den Sieg in Lillehammer sicherte sich das Team aus Japan. Rang zwei ging an Slowenien vor Österreich.