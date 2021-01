Wintersport David Ketterer patzt bei Weltcup-Rennen

Am Samstag hatte die Lauterbacherin zusammen mit Vanessa Hinz, Denise Herrmann und Franziska Preuß die Frauenstaffel gewonnen. Hettich, die von den Bundestrainern an Position zwei aufgestellt wurde, hatte dabei bei ihrem erst dritten Weltcup-Staffeleinsatz eine überzeugende Leistung gezeigt. Die starke Liegendschützin räumte im ersten Schießen alles ab. Stehend musste sie allerdings dreimal nachladen, damit fiel sie vor dem Wechsel auf Herrmann auf Rang fünf zurück. "Da fehlt die Staffelerfahrung", sagte Hettich nach dem Rennen in der Sportschau. "Man läuft für das ganze Team und möchte es besonders gut machen. Und nach zwei Fehlern fängt das Zittern an. Ich wollte es eigentlich nicht so spannend machen."

Für David Ketterer liefen die beiden Weltcup-Rennen in Flachau alles andere als erfolgreich. Am Samstag kam für den Hochemminger das Aus schon nach nur zwölf Sekunden im ersten Durchgang. "Ich bin an diesem ersten Steilstück gleich zu viel Risiko gegangen", berichtete er. Es siegte am Samstag der Österreicher Manuel Feller. Bester Deutscher war der Münchner Linus Strasser mit Rang fünf.