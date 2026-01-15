Die Paarläufer Minerva Hase und Nikita Volodin patzen bei der EM und müssen sich mit dem zweiten Platz zufriedengeben. Die Leistung ist auch ein Rückschlag auf dem Weg zu Olympia.
Sheffield - Das deutsche Top-Duo Minerva Hase und Nikita Volodin hat den Titel bei der Eiskunstlauf-Europameisterschaft im britischen Sheffield deutlich verpasst und damit wenige Wochen vor den Olympischen Spielen einen Rückschlag kassiert. Die beiden belegten nach einer enttäuschenden Kür mit einem Sturz beim Wurfrittberger sowie bei einer Hebung und insgesamt 203,87 Punkten nur den zweiten Platz.