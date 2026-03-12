Dritte Laufzeit, null Fehler: Biathlet Nawrath trotzt dem Regen und zeigt beim Weltcup-Sprint in Estland, dass im Saison-Endspurt noch vieles möglich ist. Für seine Teamkollegen läuft es weniger rund.
Otepää - Eine Hand ballte Philipp Nawrath zur Faust und jubelte über eine tadellose Schießleistung, die die Basis für seinen dritten Platz im Sprintrennen von Otepää war. Nachdem der 33-Jährige schon im ersten Weltcup nach Olympia als bester Deutscher geglänzt hatte, holte er sich zum Auftakt der vorletzten Station in Estland sein zweites Podest in diesem Biathlon-Winter.