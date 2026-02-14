Winterspiele: Skeleton-Silber für Olympia-Debütantin Kreher

Das erste Mal dabei, gleich eine Medaille: Skeleton-Pilotin Susanne Kreher gewinnt Silber in Cortina, auch Bronze ging an Deutschland. Nur eine Österreicherin war nicht zu schlagen.
Cortina d'Ampezzo - Olympia-Debütantin Susanne Kreher und Jacqueline Pfeifer haben im Eiskanal von Cortina d'Ampezzo für die nächsten deutschen Medaillen gesorgt. Kreher raste bei der Skeleton-Entscheidung auf Platz zwei, lag nach vier Läufen 0,30 Sekunden hinter der österreichischen Olympia-Siegerin Janine Flock. Pfeifer hatte als Bronze-Gewinnerin 0,44 Sekunden Rückstand. Peking-Siegerin Hannah Neise belegte Rang vier.